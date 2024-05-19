Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д Всього: упаковка (1) 196,20 Економія: -57,10 грн 139,10 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Глибока, вул. Шевченка Тараса, 2-А Всього: упаковка (1) 251,99 Економія: -68,63 грн 183,36 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 165-А Всього: упаковка (1) 215,71 Економія: -76,61 грн 139,10 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Затишшя, вул. Суворова, 34 Всього: упаковка (2) 179,90 Економія: -40,80 грн 139,10 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Першотравенськ, вул. Ювілейна, 16/41 Всього: упаковка (1) 179,76 грн Забронювати