Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГОМІЛКОВИЙ ELASTЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ГОМІЛКОВИЙ ELAST розмір 1 0005, №1 - Київ (71263) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (1)
109,99
Економія: -12,07 грн
97,92 грн
Житомирліки
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
63,73 грн
Рівне-медфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
61,66 грн
Еко аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
60,63 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом