Миколаїв
Про товар
Ціни
Лакто (Lacto)
Лакто (Lacto)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 60 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
0.1 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні:
-72,70 грн
513,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
0.3 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
0.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
614,25
Економія при броні:
-129,44 грн
484,81
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
0.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні:
-152,97 грн
432,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
0.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні:
-86,95 грн
498,75
грн
Забронювати
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
1.0 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
613,31
Економія при броні:
-155,50 грн
457,81
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
1.0 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
625,13
Економія при броні:
-167,32 грн
457,81
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні:
-87,90 грн
497,80
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,10
Економія при броні:
-40,10 грн
524,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
1.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні:
-124,47 грн
461,23
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 154
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні:
-124,47 грн
461,23
грн
Забронювати
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
622,38
Економія при броні:
-132,16 грн
490,22
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
589,27
Економія при броні:
-99,05 грн
490,22
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 18/1
3.3 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
481,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні:
-40,00 грн
524,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні:
-29,47 грн
556,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Погранична, 248
3.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
604,60
Економія при броні:
-83,10 грн
521,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню