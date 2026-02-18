Миколаїв
Лакто (Lacto)

Лакто (Lacto)

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 60 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
0.1 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні: -72,70 грн
513,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
0.3 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
0.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
614,25
Економія при броні: -129,44 грн
484,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
0.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні: -152,97 грн
432,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
0.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні: -86,95 грн
498,75 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
1.0 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
613,31
Економія при броні: -155,50 грн
457,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
1.0 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
625,13
Економія при броні: -167,32 грн
457,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні: -87,90 грн
497,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
1.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,10
Економія при броні: -40,10 грн
524,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
1.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні: -124,47 грн
461,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 154
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні: -124,47 грн
461,23 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
622,38
Економія при броні: -132,16 грн
490,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
589,27
Економія при броні: -99,05 грн
490,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 18/1
3.3 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
481,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні: -40,00 грн
524,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
540,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
585,70
Економія при броні: -29,47 грн
556,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Погранична, 248
3.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
604,60
Економія при броні: -83,10 грн
521,50 грн
ГоловнаКошикОбране