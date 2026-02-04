Львів
Лакто (Lacto)

Лакто (Lacto)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 90 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.2 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні: -44,20 грн
519,80 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні: -44,20 грн
519,80 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні: -44,20 грн
519,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
0.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні: -44,20 грн
519,80 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні: -44,20 грн
519,80 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.8 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
0.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.1 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
1.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
1.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні: -44,20 грн
519,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
1.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.5 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
1.6 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40 грн
ГоловнаКошикОбране