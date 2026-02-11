Дніпро
Про товар
Ціни
Лакто (Lacto)
Лакто (Lacto)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 81 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
0.1 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
547,00
Економія при броні:
-27,35 грн
519,65
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
0.3 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
622,85
Економія при броні:
-76,89 грн
545,96
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
619,69
Економія при броні:
-74,52 грн
545,17
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
620,74
Економія при броні:
-66,52 грн
554,22
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
0.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
615,19
Економія при броні:
-60,97 грн
554,22
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40
грн
Забрати 17.02 після 14:00
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40
грн
Забрати 17.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
564,00
Економія при броні:
-14,10 грн
549,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
622,91
Економія при броні:
-137,28 грн
485,63
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40
грн
Забрати 12.02 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
2.0 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
606,18
Економія при броні:
-121,18 грн
485,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
511,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.2 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
618,17
Економія при броні:
-133,17 грн
485,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
2.2 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
542,40
грн
Забрати 12.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 20
2.3 км
Лакто краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
623,49
Економія при броні:
-40,38 грн
583,11
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню