Лабіум адванс (Labium advance)
Доступно в 8 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
1.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
160,00
Економія при броні:
-9,43 грн
150,57
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
1.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
170,71
Економія при броні:
-10,61 грн
160,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
2.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
183,88
Економія при броні:
-11,84 грн
172,04
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
2.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
206,78
Економія при броні:
-12,75 грн
194,03
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
2.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
183,55
Економія при броні:
-11,51 грн
172,04
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
3.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
182,13
Економія при броні:
-10,09 грн
172,04
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
3.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В містах поряд
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
51.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
144,00
Економія при броні:
-4,32 грн
139,68
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
52.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
167,00
Економія при броні:
-5,01 грн
161,99
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 35-А
60.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
207,30
Економія при броні:
-53,20 грн
154,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
74.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
74.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
182,08
Економія при броні:
-10,94 грн
171,14
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 2/40
74.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
207,30
Економія при броні:
-53,20 грн
154,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
100.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
171,99
Економія при броні:
-11,89 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
102.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 19.02 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
104.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
207,30
Економія при броні:
-53,20 грн
154,10
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
107.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
154,00
Економія при броні:
-4,62 грн
149,38
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 58/2
109.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
207,30
Економія при броні:
-53,20 грн
154,10
грн
Забронювати
Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
110.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
204,50
Економія при броні:
-50,40 грн
154,10
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52
110.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
