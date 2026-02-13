Миколаїв
Лабіум адванс (Labium advance)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
0.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забронювати
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
0.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
180,69
Економія при броні:
-9,55 грн
171,14
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
1.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
1.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
1.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
3.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 18.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
3.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 17.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
4.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 18.02 після 12:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
4.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
4.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
5.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
5.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
5.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 17.02 після 16:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
5.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 16.02 після 18:00
