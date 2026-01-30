Київ
Про товар
Ціни
Лабіум адванс (Labium advance)
Лабіум адванс (Labium advance)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 220 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
155,00
Економія при броні:
-8,22 грн
146,78
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 03.02 після 18:00
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
160,00
Економія при броні:
-35,42 грн
124,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
169,25
Економія при броні:
-9,15 грн
160,10
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
165,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
177,83
Економія при броні:
-6,69 грн
171,14
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 02.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 02.02 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
168,30
Економія при броні:
-8,20 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 02.02 після 19:00
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
2.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
165,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,77
Економія при броні:
-6,67 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 02.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 03.02 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,81
Економія при броні:
-6,71 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 02.02 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
167,22
Економія при броні:
-7,12 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 02.02 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
171,86
Економія при броні:
-11,76 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 02.02 після 16:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню