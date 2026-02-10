Харків
Про товар
Ціни
Лабіум адванс (Labium advance)
Лабіум адванс (Labium advance)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
180,85
Економія при броні:
-9,11 грн
171,74
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
181,23
Економія при броні:
-12,18 грн
169,05
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
204,10
Економія при броні:
-9,62 грн
194,48
грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
2.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
155,00
Економія при броні:
-7,75 грн
147,25
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
169,04
Економія при броні:
-8,94 грн
160,10
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
3.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70
Економія при броні:
-8,53 грн
166,17
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
137,80
Економія при броні:
-6,70 грн
131,10
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
4.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
168,25
Економія при броні:
-8,15 грн
160,10
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
180,56
Економія при броні:
-8,97 грн
171,59
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Китаєнка, 10
6.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
179,33
Економія при броні:
-7,74 грн
171,59
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Байрона, 171
8.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
186,10
Економія при броні:
-9,40 грн
176,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Нескорених, 17
8.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
9.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, шосе Салтівське, 155/93
9.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
173,67
Економія при броні:
-7,21 грн
166,46
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
10.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,32
Економія при броні:
-6,22 грн
160,10
грн
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
11.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
155,00
Економія при броні:
-7,75 грн
147,25
грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
11.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
165,90
грн
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
3.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
