Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
180,85
Економія при броні: -9,11 грн
171,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
181,23
Економія при броні: -12,18 грн
169,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
204,10
Економія при броні: -9,62 грн
194,48 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
2.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
155,00
Економія при броні: -7,75 грн
147,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
169,04
Економія при броні: -8,94 грн
160,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
3.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
174,70
Економія при броні: -8,53 грн
166,17 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
137,80
Економія при броні: -6,70 грн
131,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
4.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
168,25
Економія при броні: -8,15 грн
160,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
180,56
Економія при броні: -8,97 грн
171,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Китаєнка, 10
6.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
179,33
Економія при броні: -7,74 грн
171,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Байрона, 171
8.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
186,10
Економія при броні: -9,40 грн
176,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, вул. Нескорених, 17
8.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
9.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, шосе Салтівське, 155/93
9.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
173,67
Економія при броні: -7,21 грн
166,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
10.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.3 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,32
Економія при броні: -6,22 грн
160,10 грн
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
11.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
155,00
Економія при броні: -7,75 грн
147,25 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
11.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
165,90 грн
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
3.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
