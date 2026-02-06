Дніпро
Лабіум адванс (Labium advance)
Лабіум адванс (Labium advance)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
0.0 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
0.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,82
Економія при броні:
-6,72 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
0.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 10.02 після 13:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 10.02 після 14:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
0.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
171,33
Економія при броні:
-11,23 грн
160,10
грн
Забронювати
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
1.9 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
2.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
156,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
2.1 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
157,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
2.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 10.02 після 18:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
2.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
168,19
Економія при броні:
-8,09 грн
160,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
3.4 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
188,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.5 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
182,04
Економія при броні:
-10,90 грн
171,14
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
3.7 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
200,20
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
3.8 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
178,05
Економія при броні:
-6,91 грн
171,14
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
4.2 км
Лабіум Адванс крем туба 5 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
177,31
Економія при броні:
-6,17 грн
171,14
грн
Забронювати
