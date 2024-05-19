Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131 Всього: (1) 111,90 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Полтава, вул. Європейська, 104 Всього: (7) 101,76 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д Всього: саше (4) 96,50 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Покров, вул. Центральна, 38 Всього: (9) 101,76 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Марганець, вул. Лермонтова, 29 Всього: (4) 103,66 Економія: -4,78 грн 98,88 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33 Всього: (3) 102,80 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Отинія, вул. Свободи, 3 Всього: (8) 110,93 Економія: -0,20 грн 110,73 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Коломия, вул. Вільде, 2 Всього: (2) 101,76 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Лиманка, ж/м Радужний, 16/1 Всього: (4) 102,80 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Комарова, 1 Всього: саше (8) 96,50 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Кульпарківська, 172-А Всього: (3) 116,67 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18-А Всього: (2) 101,76 грн Забронювати

Мiська сiмейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Болград, вул. Болгарських Ополченців, 36-В Всього: (9) 101,76 грн Забронювати

Будемо здорові разом Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Канатна, 16 Всього: упаковка (1) 117,30 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Шкло, вул. Сагайдачного Петра, 13-А Всього: (9) 107,80 грн