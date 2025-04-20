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Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Запоріжжя
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Подорожник
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Відчиняється за 42 хв
Олександрія, вул. Усика Григорія, 43
177.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
187.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Черкаси, вул. Чехова, 101
285.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
424.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
444.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Вапнярка, вул. Незалежності, 207-В
481.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 75
483.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
533.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Житомир, вул. Київська, 64
543.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
624.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Олевськ, вул. Київська, 7
659.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89
714.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Тернопіль, вул. Руська, 23
727.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Заболотів, вул. Відродження, 2
735.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Коломия, вул. Січових Стрільців, 14
753.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
779.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 89
780.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
780.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Кардинала Гузара Любомира, 49/2
780.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
781.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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