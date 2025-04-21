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Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Вінниця
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Подорожник
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Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
62.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вапнярка, вул. Незалежності, 207-В
81.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 64
114.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
134.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
209.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
212.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89
221.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олевськ, вул. Київська, 7
229.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Заболотів, вул. Відродження, 2
250.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
261.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 14
264.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
276.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 89
277.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
277.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Іва-фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Кардинала Гузара Любомира, 49/2
277.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
281.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
281.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
303.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Промислова, 50
320.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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