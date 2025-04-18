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Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Одеса
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Вапнярка, вул. Незалежності, 207-В
269.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 43
303.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
318.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
342.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
352.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
369.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
427.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 64
445.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
449.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Заболотів, вул. Відродження, 2
462.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 14
481.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
509.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
520.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 89
521.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
522.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Кардинала Гузара Любомира, 49/2
523.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89
563.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 7
572.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
574.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 75
599.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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