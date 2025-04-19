Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, вул. Липинського, 60
3.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 60
5.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Промислова, 50
12.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Кардинала Гузара Любомира, 49/2
113.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 89
114.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
114.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
115.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
117.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
137.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
139.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 14
163.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Заболотів, вул. Відродження, 2
178.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89
183.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
184.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
219.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 7
299.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
318.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 64
335.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet