Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
10.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
78.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 64
133.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
160.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 75
190.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 7
219.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вапнярка, вул. Незалежності, 207-В
249.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
258.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
258.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 43
272.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
275.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89
300.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
366.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
366.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4
368.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Заболотів, вул. Відродження, 2
438.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 14
449.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
449.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 89
450.7 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Кардинала Гузара Любомира, 49/2
451.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet