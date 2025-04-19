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Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Шприц Медік-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
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Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
132.2 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 43
137.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
234.9 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
379.0 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
388.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 75
415.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вапнярка, вул. Незалежності, 207-В
457.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 64
497.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Героїв Майдану, 260-А
506.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
590.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олевськ, вул. Київська, 7
607.6 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Захисників Маріуполя, 89
670.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
693.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Заболотів, вул. Відродження, 2
713.1 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, вул. Січових Стрільців, 14
730.3 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 31
737.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
738.5 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 189-Б
751.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 89
752.8 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
753.4 км
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET трикомп. з 2 голками (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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