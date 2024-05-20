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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 6 см х 10 см, №1 - Запоріжжя (497640) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (4)
13,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (9)
13,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (4)
12,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (5)
13,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (5)
13,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (7)
12,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (5)
12,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (5)
13,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (6)
10,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (5)
12,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (4)
12,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (7)
14,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (8)
13,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (3)
13,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (6)
14,00 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (5)
12,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (5)
13,60 грн
Медіт-м
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: упаковка (5)
13,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Всього: упаковка (6)
13,60 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (5)
13,60 грн