Каша молочна швидкорозчинна з малиною Мілупа (Porridge instant milk with raspberries Milupa)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
128,00
Економія при броні: -16,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
10.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна