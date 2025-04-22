Каша молочна швидкорозчинна з малиною Мілупа (Porridge instant milk with raspberries Milupa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA 210 г №1
Нутриція Україна