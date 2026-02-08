Одеса
Доступно в 32 аптеках у Одеса
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
0.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
396,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 71-А
9.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
13.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/23-Н
20.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
105.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
348,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
226.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
227.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
249.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
253.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.0 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
255.0 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
255.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
330,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
361,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
256.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
256.4 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
256.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
259.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
264.0 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
266.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
