Миколаїв
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Миколаїв
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
4.4 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
100.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
101.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
399,70
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
110.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
110.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
115.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
396,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 71-А
116.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
118.0 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
118.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/23-Н
126.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
142.3 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
147.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
148.3 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
396,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
148.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
396,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
151.3 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
156.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
396,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
159.4 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
160.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
166.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
172.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
