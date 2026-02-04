Львів
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Львів
(адресу не вказано)
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Київська, 7-Д
119.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
312,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
120.4 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
138.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хуст, вул. Духновича, 2
192.4 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
421,68
Економія при броні:
-25,67 грн
396,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
217.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
471,66
Економія при броні:
-29,88 грн
441,78
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
223.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 104
336.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №2 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
320,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
428.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
451.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
419,51
Економія при броні:
-22,50 грн
397,01
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
457.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
461.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
411,81
Економія при броні:
-14,80 грн
397,01
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
464.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
465.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
330,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
361,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Оболонський, 28
466.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.0 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
472.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
286,21
Економія при броні:
-11,03 грн
275,18
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
473.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
474.4 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
474.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Забронювати
