Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Аптека інтернет цін
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Аптека копійка
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
4.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
286,21
275,18
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Оболонський, 28
7.3 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.4 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека низьких цін
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
9.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
458,34
441,78
грн
Аптека низьких цін
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
9.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
411,81
397,01
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека інтернет цін
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
12.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Аптека інтернет цін
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека інтернет цін
Бровари, вул. Героїв України, 5
19.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
378,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
Аптека інтернет цін
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека копійка
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
30.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
417,43
397,01
грн
Аптека інтернет цін
Бориспіль, вул. Головатого, 20
31.3 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
388,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Аптека копійка
Чернігів, вул. Незалежності, 25
128.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
461,36
441,78
грн
Аптека інтернет цін
Житомир, вул. Київська, 104
131.8 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №2 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
320,00
грн
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
380,00
грн
