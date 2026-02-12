Дніпро
Про товар
Ціни
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Лактофіт по Болотову (Lactofit according to Bolotov)
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
2.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №2 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
320,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
383,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
389,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №1 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
373,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
387,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
4.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
465,71
Економія при броні:
-23,93 грн
441,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
7.3 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
415,68
Економія при броні:
-18,67 грн
397,01
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
31.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
32.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
32.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
56.5 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
414,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
64.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.9 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №2 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
402,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
65.7 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.0 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
415,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.6 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
397,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
71.1 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №4 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
395,00
грн
Забронювати
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.2 км
ЛАКТОФІТ ПО БОЛОТОВУ №3 + 250 мл №1
ЦЕНТР БОЛОТОВА ООО
414,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню