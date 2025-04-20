Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
116,22
Економія при броні: -7,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
119,57
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,90
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,64
Економія при броні: -14,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
144,89
Економія при броні: -40,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,45
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,52
Економія при броні: -33,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
112,61
Економія при броні: -10,52 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
112,32
Економія при броні: -3,59 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
143,52
Економія при броні: -41,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,28
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,91
Економія при броні: -5,84 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
117,44
Економія при броні: -11,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
115,08
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я