Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,23
Економія при броні: -7,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
109,60
Економія при броні: -0,10 грн
В містах поряд
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Заменгофа Людвіка, 1
54.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
118,48
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
118,85
Економія при броні: -11,07 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
59.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,37
Економія при броні: -7,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
118,87
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
98.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,11
Економія при броні: -10,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
98.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 94
98.8 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
139,25
Економія при броні: -9,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
107.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
107.8 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
117,81
Економія при броні: -5,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,70
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
108.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
116,36
Економія при броні: -7,29 грн