Київ (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
115,51
Економія при броні: -7,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,61
Економія при броні: -6,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
168,65
Економія при броні: -25,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
139,68
Економія при броні: -18,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,21
Економія при броні: -15,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
117,68
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,82
Економія при броні: -16,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
102,00
Економія при броні: -7,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
142,25
Економія при броні: -9,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,49
Економія при броні: -8,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,70
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,15
Економія при броні: -11,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,70
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
119,84
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,77
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
121,24
Економія при броні: -4,37 грн