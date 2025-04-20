Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,60
Економія при броні: -2,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
119,12
Економія при броні: -10,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,93
Економія при броні: -14,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
116,37
Економія при броні: -8,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
115,87
Економія при броні: -7,99 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
115,73
Економія при броні: -7,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
118,91
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
121,48
Економія при броні: -9,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
115,95
Економія при броні: -8,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
128,36
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,05
Економія при броні: -14,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,02
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
12.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,69
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
117,71
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,92
Економія при броні: -15,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 164
20.4 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,30
Економія при броні: -9,20 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
49.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,16
Економія при броні: -5,70 грн