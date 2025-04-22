Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
139,11
Економія при броні: -18,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
138,48
Економія при броні: -17,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,31
Економія при броні: -14,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
115,37
Економія при броні: -6,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,41
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
112,86
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,96
Економія при броні: -13,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
142,68
Економія при броні: -19,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
113,98
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
138,95
Економія при броні: -19,18 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
139,26
Економія при броні: -18,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,60
Економія при броні: -11,70 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Тобраміцин-Фармекс краплі очні 3 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я