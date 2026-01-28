Львів
Кронофер (Kronofer)
Кронофер (Kronofer)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
0.7 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
301,90
Економія при броні:
-3,00 грн
298,90
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 12
0.8 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
560,34
грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Львів, вул. Окуневського, 3
2.2 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
603,80
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Дністерська, 1-А
3.2 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
603,80
Економія при броні:
-6,00 грн
597,80
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.5 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
667,10
Економія при броні:
-62,80 грн
604,30
грн
Аптека бам
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.8 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
595,80
Економія при броні:
-6,00 грн
589,80
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.9 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
566,28
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Вашингтона, 7-А
4.0 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
606,50
Економія при броні:
-6,10 грн
600,40
грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
4.9 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
603,80
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
6.4 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
612,60
Економія при броні:
-6,10 грн
606,50
грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Кожичі, вул. Шевченка, 19
11.4 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
609,60
Економія при броні:
-6,10 грн
603,50
грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Жовква, вул. Львівська, 86
24.3 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
603,80
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
24.4 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
578,66
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Жовква, вул. Львівська, 22
24.5 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
665,30
Економія при броні:
-30,30 грн
635,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
24.6 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
603,80
Економія при броні:
-6,00 грн
597,80
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
34.0 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
603,80
Економія при броні:
-6,00 грн
597,80
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
34.2 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
566,28
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
34.7 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
301,90
Економія при броні:
-3,00 грн
298,90
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
34.8 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
603,80
Економія при броні:
-6,00 грн
597,80
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
595,30
Економія при броні:
-6,00 грн
589,30
грн
