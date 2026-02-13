Чернігів
Про товар
Ціни
Кронофер (Kronofer)
Кронофер (Kronofer)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.6 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
611,10
Економія при броні:
-30,65 грн
580,45
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
534,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
534,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 5
114.8 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
519,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
534,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
578,66
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
519,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
120.3 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
578,66
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
534,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
534,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Оболонський, 28
122.4 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
534,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 8
122.8 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
585,09
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
633,30
Економія при броні:
-22,88 грн
610,42
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
123.0 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
578,66
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
123.2 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
578,66
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
123.2 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
578,66
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
123.2 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
647,22
Економія при броні:
-64,58 грн
582,64
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Павличка Дмитра, 3
123.2 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
578,66
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Павличка Дмитра, 3/4
123.3 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
660,49
Економія при броні:
-77,57 грн
582,92
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
123.5 км
Кронофер таблетки №30
С.И.И.Т. С.р.л.
585,09
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню