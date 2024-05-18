Азвестів таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (615004) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 175 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (64)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Аптека бам
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Дніпро, вул. Коробова, 2
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (64)
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (4)
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), блістер (5)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 95