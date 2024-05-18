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Азвестів таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (615004) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (4)
199,80
Економія: -39,64 грн
160,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3), блістер (2)
168,73
Економія: -8,57 грн
160,16 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), блістер (4)
211,80
Економія: -46,50 грн
165,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
177,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
226,40
Економія: -61,10 грн
165,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
193,99
Економія: -32,24 грн
161,75 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1), блістер (3)
243,20
Економія: -77,90 грн
165,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
193,89
Економія: -28,81 грн
165,08 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), блістер (4)
189,11
Економія: -30,70 грн
158,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
177,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
183,50
Економія: -21,75 грн
161,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
195,61
Економія: -34,11 грн
161,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
155,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
207,78
Економія: -45,89 грн
161,89 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
199,52
Економія: -34,44 грн
165,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2), блістер (3)
180,32
Економія: -26,17 грн
154,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3), блістер (5)
195,02
Економія: -30,15 грн
164,87 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), блістер (2)
188,27
Економія: -26,29 грн
161,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
176,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
187,51
Економія: -25,29 грн
162,22 грн