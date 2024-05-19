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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН"Ціни в аптеках

АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЕ ВЕРА І ШАВЛІЯ" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Київ (700247) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
37,60
Економія: -6,37 грн
31,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
38,33
Економія: -7,10 грн
31,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (3)
35,41
Економія: -4,33 грн
31,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
36,92
Економія: -5,16 грн
31,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
35,74
Економія: -3,88 грн
31,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
36,49
Економія: -3,60 грн
32,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
34,39
Економія: -3,13 грн
31,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (3)
37,27
Економія: -6,04 грн
31,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
35,20
Економія: -4,08 грн
31,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
35,29
Економія: -4,52 грн
30,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
36,67
Економія: -6,99 грн
29,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
37,75
Економія: -6,52 грн
31,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 21
Всього: упаковка (1)
35,91
Економія: -6,20 грн
29,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (3)
36,47
Економія: -6,63 грн
29,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
36,02
Економія: -3,74 грн
32,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
36,87
Економія: -5,63 грн
31,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (1)
35,23
Економія: -3,64 грн
31,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (3)
32,26
Економія: -2,48 грн
29,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
36,83
Економія: -4,44 грн
32,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
35,19
Економія: -3,46 грн
31,73 грн