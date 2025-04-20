Зубна паста Аквафреш едванс (Aquafresh advance Toothpaste)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
110,00
Економія при броні: -10,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
56.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
118,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
68.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
69.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
75.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
80.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
84.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
87.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
117.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
136.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
188.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
188.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
219.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
244.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
246.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
246.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн