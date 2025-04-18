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Зубна паста Аквафреш едванс (Aquafresh advance Toothpaste)

Зубна паста Аквафреш едванс (Aquafresh advance Toothpaste)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 21 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
90,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
88,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,33 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
80,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
90,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
89,08 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.5 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
95,74 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
95,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
95,31 грн
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