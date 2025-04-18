Зубна паста Аквафреш едванс (Aquafresh advance Toothpaste)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.5 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн