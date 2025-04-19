Зубна паста Аквафреш едванс (Aquafresh advance Toothpaste)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
15.9 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
26.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
29.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
110,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
78.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
87.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
118,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
109.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
131.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, вул. Центральна, 12-А
138.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
138.9 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
139.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Глобине, вул. Виноградна, 11
160.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
186.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
190.6 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
190.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
190.9 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн