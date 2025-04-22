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Зубна паста Аквафреш едванс (Aquafresh advance Toothpaste)
Зубна паста Аквафреш едванс (Aquafresh advance Toothpaste)
Чернігів
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Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
95,89
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
90,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
125.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
49,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,47
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
98,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
104,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
129.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
95,82
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
101,79
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
129.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,64
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
81,32
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
98,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
131.3 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
102,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
132.1 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
95,99
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
145.9 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,05
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
154.9 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
90,02
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Шостка, вул. Свободи, 21
155.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
90,21
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
163.7 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
95,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Свободи, 2-Е
174.0 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
90,06
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Путивль, вул. Путивльського Іоанна, 63
179.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,24
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
194.4 км
ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ ЕДВАНС 75 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
96,72
грн
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