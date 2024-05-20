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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Львів (578189) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
11,78
Економія: -0,02 грн
11,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (9)
11,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (5)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (16)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (4)
11,80
Економія: -0,01 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (21)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (2)
11,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (13)
11,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (9)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (8)
11,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (15)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (9)
11,90
Економія: -0,19 грн
11,71 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (5)
11,89 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (3)
11,75
Економія: -0,01 грн
11,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (5)
11,89
Економія: -0,01 грн
11,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (8)
11,73
Економія: -0,05 грн
11,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (11)
11,78
Економія: -0,10 грн
11,68 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (4)
11,90 грн