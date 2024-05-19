Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙЦіни в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧОРНИЦЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Харків (578189) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
6,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (9)
11,74
Економія: -0,01 грн
11,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (7)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (11)
11,76 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (5)
11,81
Економія: -0,12 грн
11,69 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (13)
11,85
Економія: -0,03 грн
11,82 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (17)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (9)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (7)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (14)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (3)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (18)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (20)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (16)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (8)
11,89 грн
Йод
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (3)
11,72 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (7)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн