Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МЕДОВА ДИНЬКА" ГЛАЗУРОВАНАНИЙЦіни в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МЕДОВА ДИНЬКА" ГЛАЗУРОВАНАНИЙ 25 г, №1 - Запоріжжя (578188) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (2)
11,86
Економія: -0,13 грн
11,73 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (10)
11,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (12)
11,87 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (8)
11,74 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (43)
11,75
Економія: -0,07 грн
11,68 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (9)
11,85
Економія: -0,03 грн
11,82 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
11,85 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (8)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (5)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (9)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (6)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (10)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (10)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн