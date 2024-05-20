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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МЕДОВА ДИНЬКА" ГЛАЗУРОВАНАНИЙ 25 г, №1 - Львів (578188) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
11,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (9)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (7)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (11)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (9)
11,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (14)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (8)
11,83
Економія: -0,05 грн
11,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (5)
11,84
Економія: -0,14 грн
11,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (3)
11,83
Економія: -0,07 грн
11,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (7)
11,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (13)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: упаковка (8)
11,76
Економія: -0,02 грн
11,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (3)
11,68
Економія: -0,01 грн
11,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (9)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (10)
11,86
Економія: -0,07 грн
11,79 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (5)
11,80
Економія: -0,02 грн
11,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (10)
11,86
Економія: -0,17 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (9)
11,90
Економія: -0,11 грн
11,79 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (7)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (11)
11,83 грн