Кардіонервін (Cardionervin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
429,40
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
436,63
Економія при броні: -24,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
431,64
Економія при броні: -18,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
430,69
Економія при броні: -17,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
440,15
Економія при броні: -27,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
436,50
Економія при броні: -23,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Кардіоневрин капсули 420 мг блістер №60
МСК-МЕД
351,10 грн