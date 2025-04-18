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Метеорік айрон глобулі велаті (Meteorik airon globules velati)
Метеорік айрон глобулі велаті (Meteorik airon globules velati)
Київ
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Доступно в 6 аптеках у Київ
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
446,93
Економія при броні:
-28,03 грн
418,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.8 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
453,28
Економія при броні:
-26,42 грн
426,86
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
6.7 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
422,49
Економія при броні:
-29,46 грн
393,03
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
9.5 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
444,91
Економія при броні:
-19,05 грн
425,86
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
457,49
Економія при броні:
-30,63 грн
426,86
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
11.2 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
452,55
Економія при броні:
-25,69 грн
426,86
грн
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В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
198.4 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
417,20
Економія при броні:
-17,21 грн
399,99
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Хороброго Святослава, 2-Б
250.7 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
425,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
273.7 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
390,00
Економія при броні:
-34,00 грн
356,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Захисників України, 7/9-Н
461.5 км
Метеорік Айрон глобулі Велаті гранули гомеопатичні флакон 20 г №1
ВАЛА Хайльміттель
387,46
грн
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