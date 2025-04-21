Біфідобактерин Ензифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,21
Економія при броні: -17,82 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,50
Економія при броні: -39,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,61
Економія при броні: -17,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,82
Економія при броні: -15,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
346,37
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
344,64
Економія при броні: -23,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,70
Економія при броні: -19,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
343,45
Економія при броні: -22,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,80
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,31
Економія при броні: -14,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Вінниця, вул. Келецька, 41
4.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -39,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Літин, вул. Соборна, 36
31.3 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -49,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
332,82
Економія при броні: -11,43 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
288,00
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
100.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
332,88
Економія при броні: -11,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,11
Економія при броні: -14,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
106.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -49,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Житомир, вул. Театральна, 5
113.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
344,09
Економія при броні: -22,70 грн