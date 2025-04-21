Біфідобактерин Ензифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Миколаїв
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
345,48
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,86
Економія при броні: -18,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,92
Економія при броні: -12,53 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
344,51
Економія при броні: -23,12 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,86
Економія при броні: -20,47 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
343,25
Економія при броні: -21,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,57
Економія при броні: -20,18 грн
В містах поряд
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Херсон, вул. Комкова, 73-А
56.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,56
Економія при броні: -12,17 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,89
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
58.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
337,86
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,40
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,09
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
344,45
Економія при броні: -23,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, дорога Миколаївська, 299
102.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
311,21
Економія при броні: -19,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Сегедська, 16
109.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,37
Економія при броні: -13,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58
110.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,11
Економія при броні: -14,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 56
110.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,35
Економія при броні: -14,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,50
Економія при броні: -14,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
111.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
344,32
Економія при броні: -22,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
111.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
332,85
Економія при броні: -11,46 грн