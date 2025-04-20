Біфідобактерин Ензифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,54
Економія при броні: -18,15 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,50
Економія при броні: -43,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -44,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -44,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,99
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,92
Економія при броні: -14,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
334,27
Економія при броні: -12,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,50
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,67
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,54
Економія при броні: -17,15 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,12
Економія при броні: -17,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
4.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,80
Економія при броні: -43,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,17
Економія при броні: -11,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,50
Економія при броні: -43,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокільники, вул. Трускавецька, 125
5.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,07
Економія при броні: -11,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
64.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,50
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
72.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,27
Економія при броні: -11,88 грн