Біфідобактерин Ензифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,34
Економія при броні: -11,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,43
Економія при броні: -12,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
337,34
Економія при броні: -15,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
337,37
Економія при броні: -15,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
342,90
Економія при броні: -21,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,96
Економія при броні: -17,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -35,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
310,01
Економія при броні: -15,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
5.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,18
Економія при броні: -14,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,21
Економія при броні: -13,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,09
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,02
Економія при броні: -17,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
5.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
344,51
Економія при броні: -23,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,18
Економія при броні: -19,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -35,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
6.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
334,72
Економія при броні: -13,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
6.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,44
Економія при броні: -17,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
6.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,20
Економія при броні: -35,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 43/12
6.2 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
342,18
Економія при броні: -20,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
337,47
Економія при броні: -16,08 грн