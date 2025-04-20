Біфідобактерин Ензифарм® (Bifidobacterin Enzipharm®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
337,75
Економія при броні: -16,46 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
129.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,50
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
129.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,86
Економія при броні: -18,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
130.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
345,03
Економія при броні: -23,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,86
Економія при броні: -14,47 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
131.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
339,41
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
132.2 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
334,01
Економія при броні: -12,62 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
132.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,06
Економія при броні: -19,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
342,80
Економія при броні: -21,41 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
133.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
343,90
Економія при броні: -22,51 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 1
133.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,53
Економія при броні: -17,24 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
134.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,63
Економія при броні: -17,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
134.3 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
342,99
Економія при броні: -21,60 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
134.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
136.3 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,24
Економія при броні: -16,95 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
136.3 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,15
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
136.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,67
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
136.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,02
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
136.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
343,67
Економія при броні: -22,28 грн
Аптека шар@
Дніпро, просп. Героїв, 23
136.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,95
Економія при броні: -19,66 грн