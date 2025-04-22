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Біфідобактерин Ензифарм
®
(Bifidobacterin Enzipharm
®
)
Біфідобактерин Ензифарм
®
(Bifidobacterin Enzipharm
®
)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,08
Економія при броні:
-11,69 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,70
Економія при броні:
-15,31 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 87
117.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
337,33
Економія при броні:
-16,04 грн
321,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
342,63
Економія при броні:
-21,34 грн
321,29
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
335,50
Економія при броні:
-30,40 грн
305,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,86
Економія при броні:
-17,47 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,01
Економія при броні:
-14,72 грн
321,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,09
Економія при броні:
-18,70 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 6/1
122.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,72
Економія при броні:
-12,33 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 3
122.6 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
343,59
Економія при броні:
-21,31 грн
322,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,38
Економія при броні:
-18,99 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
336,92
Економія при броні:
-15,53 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
123.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,50
Економія при броні:
-17,11 грн
321,39
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
343,54
Економія при броні:
-22,15 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
124.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
341,60
Економія при броні:
-20,21 грн
321,39
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
124.9 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
338,50
Економія при броні:
-33,40 грн
305,10
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,11
Економія при броні:
-11,72 грн
321,39
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
333,46
Економія при броні:
-12,17 грн
321,29
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
125.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
340,96
Економія при броні:
-19,57 грн
321,39
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 43/12
125.4 км
БІФІДОБАКТЕРИН ЕНЗИФАРМ капсули №30
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
337,40
Економія при броні:
-16,11 грн
321,29
грн
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